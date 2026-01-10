Siracusa, raid notturno alla Grande Ristorazione: uffici devastati e rubati tre furgoni

Amara scoperta questa mattina per la Grande Ristorazione, finita nel mirino di ladri e vandali nel corso della notte. All’arrivo del personale, la sede aziendale si presentava a soqquadro: uffici danneggiati, porte forzate e tre furgoni aziendali spariti.

Particolarmente colpito l’ufficio dell’amministratore delegato Corrado Spataro, la cui porta interna è stata completamente sfondata. Secondo una prima ricostruzione, l’incursione sarebbe avvenuta intorno all’una di notte, ma l’esatto arco temporale è ora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, individuare eventuali responsabili e verificare l’eventuale presenza di immagini utili dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

“Siamo un’azienda che lavora da sempre con serietà e rispetto – ha dichiarato Spataro – e quanto accaduto non rispecchia né i nostri valori né il contesto in cui operiamo. Episodi del genere non possono essere sottovalutati: questa azienda garantisce lavoro a centinaia di famiglie e fatti come questi rappresentano un momento di sconforto per tutti”.

La direzione ha sporto regolare denuncia e sta collaborando attivamente con gli investigatori. Nonostante i danni subiti e il furto dei mezzi, l’azienda ha assicurato che le attività proseguiranno regolarmente, senza ripercussioni sul servizio offerto ai clienti. Le indagini proseguono.