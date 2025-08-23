Siracusa, Raimondo Todaro e Francesca tocca all’Arenella

Al Lido Le Nereidi, dove a luglio si è svolta la festa post‑matrimonio della figlia di Sting, sono stati avvistati due volti famosi del mondo della danza e della televisione: Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Raimondo Todaro, originario di Catania, è uno dei ballerini più noti della tv italiana. Tra i protagonisti di Ballando con le stelle, coreografo de Il cantante mascherato e insegnante di danza per Amici di Maria De Filippi.





Francesca Tocca, sua ex moglie, è anch’essa ballerina, nota per aver seguito i passi della danza professionale e per la sua partecipazione nel circuito dei talent. Nonostante la separazione ufficiale, la coppia è rimasta sotto l’occhio del pubblico per la loro collaborazione artistica e il suo seguito sui social.