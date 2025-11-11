Siracusa, randagismo: via alle sterilizzazioni. Ecco come funzionerà

È ufficialmente partita a Siracusa la campagna di sterilizzazione di cani e gatti finalizzata al contenimento del randagismo.

Tre le associazioni animaliste riconosciute che hanno sottoscritto un Patto di collaborazione con il Comune: Enpa, Lav e Anpav, selezionate dopo l’avviso pubblico diffuso a settembre.

L’accordo, operativo dal 1° novembre, coinvolge direttamente i referenti delle colonie feline e i tutor dei cani di quartiere, ai quali spetta il compito di presentare le richieste di sterilizzazione all’Ufficio Randagismo del Comune. Quest’ultimo le inoltrerà alle tre associazioni autorizzate, che provvederanno poi a contattare i veterinari incaricati per gli interventi.

I professionisti, iscritti all’Ordine, dovranno registrare gli animali in anagrafe, eseguire la sterilizzazione e certificarne l’avvenuta esecuzione.

A occuparsi della degenza post-operatoria e della reimmissione nei luoghi di provenienza saranno invece le associazioni, insieme ai tutor e ai referenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dai veterinari.

Per ogni intervento di sterilizzazione, le associazioni riceveranno un contributo di 60 euro.

Il Comune di Siracusa ha previsto, nel bilancio 2025, un finanziamento di 20 mila euro per l’avvio del servizio.

Il progetto nasce da una segnalazione di Alessia Munzone, presidente dell’Associazione Pro-Arenella, che aveva denunciato le lunghe liste d’attesa per le sterilizzazioni. Da lì la collaborazione con la delegata del sindaco per le contrade marine, Tatiana Gambarro, che ha portato alla definizione del programma.