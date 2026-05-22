Siracusa, rapina al Plemmirio. Securitas: “serve prevenzione costante nelle contrade marine”

Dopo la rapina avvenuta nei giorni scorsi nella zona del Plemmirio ai danni di un uomo a cui sarebbe stato sottratto uno scooter mentre percorreva la strada della località balneare (sul quale è intervenuta la Polizia di Stato), interviene Sergio Malfa per Securitas, capo progetto di “Vigilanza Arenella”, rilanciando il tema della sicurezza nelle contrade marine siracusane e chiedendo maggiore collaborazione tra cittadini, istituzioni e vigilanza privata.

“Apprendiamo con molta preoccupazione quanto accaduto al Plemmirio – spiega Malfa –. Da tempo abbiamo avviato il progetto ‘Vigilanza Arenella’, nato nel 2020 grazie alla partecipazione di oltre 150 famiglie residenti, che ha consentito di attivare un servizio di pattuglia con guardia armata in modalità itinerante per il controllo costante del territorio”.

Il sistema si basa non solo sulla presenza delle pattuglie private ma anche sulla collaborazione diretta dei residenti attraverso una chat WhatsApp dedicata, utilizzata per segnalare in tempo reale movimenti sospetti, persone o mezzi ritenuti anomali.

“Le segnalazioni arrivano immediatamente alla centrale operativa – continua Malfa – e, dopo le verifiche del caso, vengono gestite dalla pattuglia presente sul territorio. Quando necessario ci si interfaccia anche con le forze dell’ordine, che intervengono rapidamente”.

Per Securitas, il modello avrebbe già prodotto risultati concreti nelle zone interessate dal servizio. “Grazie a questa attività di prevenzione – sostiene Malfa – siamo riusciti ad azzerare quasi completamente furti d’auto e furti in abitazione nelle aree coinvolte”.

Da qui l’invito rivolto ai residenti delle località balneari siracusane ad aderire a progetti simili: “Non si può pretendere una presenza costante di pattuglie di carabinieri o polizia, che già operano sul territorio ma devono gestire decine di interventi in tutta la città. Per questo riteniamo fondamentale affiancare un’attività di prevenzione capillare”.

Malfa propone anche una possibile soluzione per sostenere economicamente iniziative di questo tipo: “I Comuni potrebbero utilizzare i fondi ministeriali destinati alla sicurezza per avvalersi degli istituti di vigilanza privata in supporto alle forze dell’ordine, come già avviene in molte città italiane attraverso il progetto ‘Mille occhi sulla città’”.

Infine l’appello diretto al Comune di Siracusa: “Avevamo già trasmesso in passato questo progetto all’amministrazione comunale senza ricevere risposta. Oggi torniamo a sollecitare attenzione su un tema che riguarda sicurezza, prevenzione e qualità della vita dei residenti”.