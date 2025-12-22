Siracusa, rapina in un negozio di via Lentini: minaccia il commesso, lo aggredisce e scappa

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno intensificato i controlli nel capoluogo a seguito dei quali sono state denunciate in stato di libertà sette persone, altrettante sono state segnalate quali assuntrici abituali di sostanze stupefacenti e sono state elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 20mila euro.

Sabato i Carabinieri di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà un 32enne avendolo identificato quale autore di una rapina commessa il pomeriggio precedente ai danni di un negozio di via Lentini.

Nella circostanza l’uomo, dopo avere minacciato il commesso, si era impossessato di oltre 200 euro presenti nella cassa, aggredendolo per guadagnarsi la fuga.

Inoltre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria un marocchino 40enne per violazione dell’obbligo di dimora nel comune di Avola; un 41enne e un 20enne recidivi per guida senza patente; un 30enne trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, un 71enne trovato con un coltello e un 40enne sorpreso ad accendere una batteria di fuochi pirotecnici in centro abitato.

Sette persone, di età compresa tra i 17 e i 49 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntrici di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di marijuana, cocaina e hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati fermati 65 veicoli e identificate 75 persone, elevate sanzioni amministrative per oltre 20mila euro per guida senza patente, per mancata revisione e assicurazione r.c.a. e per mancato uso dei dispositivi di sicurezza, sequestrati 4 veicoli.