Siracusa, Reale (Confindustria) sul sequestro delle quote Isab: “l’impianto è operativo e continua a investire”

Il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro del 100% delle quote di Goi Energy, la società cipriota che nel 2023 ha rilevato l’impianto di ISAB Priolo da Lukoil. La misura arriva su richiesta di Litasco, società del gruppo russo, che vanta un credito di 150 milioni di euro nei confronti di Goi Energy, frutto di obbligazioni economiche legate all’accordo di compravendita della raffineria.

Il provvedimento segue un primo pronunciamento dello scorso settembre e rende ora esecutivo il sequestro delle quote, accendendo un nuovo dibattito politico e sindacale attorno al futuro di uno dei poli industriali più strategici del Paese. La raffineria di Priolo, infatti, da sola rappresenta circa il 20% della capacità di raffinazione nazionale, e un eventuale stallo nella governance societaria potrebbe avere ripercussioni significative sul piano produttivo ed energetico.

Sulla vicenda abbiamo intervistato Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, che ha invitato alla cautela: “C’è stata l’autorizzazione a procedere, ma è un fatto che riguarda la proprietà – ha dichiarato Reale –. Io guardo con più attenzione e concretezza alla raffineria in sé, alla società ISAB che continua a operare a pieno regime.”

Il presidente di Confindustria Siracusa ha sottolineato come l’impianto stia proseguendo regolarmente le attività produttive, con manutenzioni ordinarie e straordinarie in corso e investimenti ambientali e di trasformazione già deliberati. “Vedo una società resiliente e fortemente impegnata nel nostro territorio,” ha aggiunto il presidente di Confindustria, rimarcando il ruolo dell’impianto come “pilastro industriale e occupazionale per tutta la provincia di Siracusa”.