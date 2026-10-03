Siracusa, Reale su Isab: “Finalmente riconosciuta la strategicità del polo industriale”

Attualità · Visita di Urso

“È una bella giornata“. Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, sintetizza così la visita del ministro Adolfo Urso a ISAB e il passaggio della raffineria sotto il controllo di Ludoil.

Per Reale, il momento assume un significato che va oltre il semplice cambio di proprietà. Il dato più importante è il riconoscimento della strategicità di ISAB e dell’intero polo industriale di Priolo, arrivato direttamente dal Governo.

“Abbiamo l’opportunità di avere il ministro che viene a confermare la strategicità di ISAB, del polo industriale di Priolo“, ha sottolineato il presidente di Confindustria Siracusa. Alla visita erano presenti anche la famiglia Ammaturo e il management di ISAB.

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Ed è proprio la presenza della nuova proprietà, insieme agli annunci sugli investimenti, a rappresentare secondo Reale un elemento di particolare interesse per il territorio. “Questo significa che ciò che è scritto nel comunicato, l’annuncio degli investimenti, è qualcosa che speriamo presto comincerà a definirsi e per il nostro territorio è certamente un grande valore aggiunto“, ha spiegato.

Il presidente di Confindustria Siracusa vede inoltre un possibile cambio di direzione rispetto agli anni più difficili attraversati dal polo industriale. “Mi sembra che negli ultimi anni si stia invertendo la tendenza“, ha affermato, richiamando anche il patrimonio di competenze maturato dall’industria siracusana. “Noi abbiamo un know-how che nessuno ha e forse finalmente adesso anche altri se ne stanno accorgendo“.

La crisi internazionale, secondo Reale, ha contribuito a rendere evidente una caratteristica che il territorio conosceva già: la rilevanza strategica della zona industriale e delle raffinerie. “La crisi internazionale ha fatto scoprire sia la zona industriale di Priolo sia le raffinerie come veramente strategiche e attività strategiche ed essenziali“, ha proseguito il presidente degli industriali siracusani.

Una consapevolezza che, per il presidente di Confindustria Siracusa, si traduce oggi nella possibilità di vedere riconosciuto il valore degli asset industriali presenti nel territorio. “Noi ne siamo sempre stati consapevoli. Ora possiamo dire che raccogliamo un po’ la soddisfazione di vederlo riconosciuto“, ha concluso Reale, sottolineando come aver mantenuto questi asset rappresenti oggi un punto di forza.