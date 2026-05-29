Siracusa, Recano entra nella segreteria provinciale della Cgil

Sì è conclusa l’assemblea della Cgil provinciale durante la quale è stato approvato all’unanimità l’ingresso nella segreteria di Antonio Recano, segretario uscente della Fiom siracusana.
Trasferitosi da Napoli nel 1990 inizia a lavorare come impiegato tecnico in aziende metalmeccaniche attive negli appalti del Petrolchimico di Siracusa (C.T.I. srl; Co.Mo.Ind srl; Sina Service Srl). Iscritto alla Fiom negli anni 90, viene eletto RSU Sina Service collegio Impiegati nel 2000, nel 2006 eletto componente di segreteria Fiom Siracusa, nel 2008 componente Comitato centrale Fiom, Direttivo Regionale Fiom. Nel 2014 Direttivo Cgil Siracusa, Direttivo Cgil Sicilia, nel 2016 eletto Segretario Generale al posto di Sebastiano Catinella (fine mandato), Esecutivo Regionale Fiom. Al Congresso 2018 confermato Segretario Generale, Componente
Comitato Centrale, Esecutivo Regionale Fiom e aò congresso 2022 rieletto Segretario Generale, Esecutivo Regionale Fiom.
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