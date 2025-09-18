Siracusa, recuperata una bici rubata in Ortigia: denunciato un 47enne

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Siracusa un 47enne per ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre percorreva i vicoli di Ortigia su una bici che è risultata essere provento di un furto commesso in un’abitazione di Siracusa.

Nel corso della perquisizione personale il 47enne è stato trovato anche in possesso di un coltello. Il coltello è stato sequestrato e la bicicletta, dal valore di circa 2mila euro, è stata restituita al legittimo proprietario.