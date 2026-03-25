Siracusa, Referendum giustizia, l’avvocato Sallicano: “Il No è stata una risposta chiara. Ora basta divisioni, serve una riforma condivisa”

Si parla ancora del referendum sulla giustizia, che ha visto prevalere nettamente il No, e anche nel mondo forense si apre un confronto interno tutt’altro che marginale. A intervenire è l’avvocato Giovanni Sallicano, tra i rappresentanti del fronte degli avvocati che si sono schierati contro la riforma, in dissenso rispetto alla posizione ufficiale delle Camere Penali.

“C’è stato un fronte di avvocati che si è speso per il No e che non si riconosce nelle posizioni delle Camere Penali – afferma Sallicano –. In queste settimane abbiamo dovuto ascoltare nefandezze e bugie, soprattutto da parte della compagine governativa. Quella proposta era una riforma che rappresentava una truffa nei confronti dei cittadini e dei principi costituzionali”.

Un giudizio netto, che si lega anche alla lettura del risultato elettorale: “I cittadini italiani, e con orgoglio anche quelli siciliani e siracusani, hanno capito di cosa si trattava e si sono espressi chiaramente per il No”.

Nonostante il clima acceso delle ultime settimane, l’avvocato invita però a superare le contrapposizioni: “Non è il momento di litigare. Noi non abbiamo litigato con nessuno, ma ora chiediamo di sotterrare l’ascia di guerra e di lavorare tutti insieme a una riforma della giustizia che è necessaria, ma che deve essere costruita nel modo giusto”.

Sallicano punta anche su un altro aspetto, spesso trascurato nel dibattito pubblico: “Il servizio giustizia non riguarda solo il penale, che incide su una minima parte della popolazione. Esistono anche la giustizia civile, tributaria e amministrativa. Bisogna guardare al sistema nel suo complesso, non limitarsi a una visione parziale”.

Da qui l’invito rivolto ai colleghi che hanno sostenuto il Sì: “Non si può pensare di parlare a nome di tutti gli avvocati. I comitati per il No, nati in tutta Italia, sono stati determinanti per il risultato. Adesso serve collaborazione, non rigidità”.

Infine, lo sguardo è rivolto al futuro, per un appello che arriva mentre, anche a livello nazionale, si apre una nuova fase di riflessione sul sistema giustizia e sulle possibili riforme, dopo il netto verdetto delle urne: “La pagina referendaria non è chiusa. Si può e si deve ripartire, ma attorno a un tavolo comune che coinvolga magistrati, avvocati e istituzioni. Serve un clima di collaborazione serena, nell’interesse dei cittadini e della giustizia”.