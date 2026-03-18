Siracusa Referendum, le sezioni dell’agrario in via Archia. Per le tessere elettorali sportello in via San Sebastiano

Gli elettori di Siracusa iscritti alle sezioni 78, 79 e 80 che si recheranno ai seggi per il referendum confermativo sulla Giustizia di domenica e lunedì prossimi (22 e 23 marzo), devono presentarsi nella sede della scuola “Giuseppe Lombardo Radice” di via Archia 46 e non più all’istituto agrario di via Elorina.

Il trasferimento delle tre sezioni, confermato dalla Commissione elettorale così come accaduto nei due anni precedenti, è dovuto a ragioni di agibilità della vecchia sede di proprietà del Libero consorzio di comuni.

La macchina dell’Ufficio elettorale marcia ormai a ritmo sostenuto. Domani, come avviene da qualche anno a questa parte, il Comune di Siracusa organizza una giornata di formazione riservata ai presidenti e ai componenti delle 123 sezioni cittadine. L’incontro è fissato per domani alle 15,30 all’Urban Center, in via Nino Bixio 1, ed è volto a fornire le competenze necessarie per il corretto svolgimento delle procedure elettorali, garantendo l’uniformità degli adempimenti e la corretta gestione del materiale di seggio.

Il corso sarà aperto e coordinato dai vertici amministrativi dell’Ente e dai responsabili dei servizi demografici: Danila Costa, segretaria generale del Comune; Loredana Carrara, dirigente del settore Elettorale, anagrafe e stato civile; Loredana Dugo, responsabile dell’Ufficio elettorale.

La parte più strettamente tecnica del corso sarà curata da funzionari comunali: Gaetano Azzia e Lara Grana illustreranno gli adempimenti pre e post-elettorali, dalla costituzione del seggio alla chiusura dei plichi alla consegna dei verbali; Maria Teresa Bifulco fornirà istruzioni sulle nuove procedure amministrative e sulla modalità di inserimento dei dati destinati all’Ufficio ragioneria, che da quest’anno devono essere trasmessi per via telematica direttamente dai componenti dei seggi elettorali.

Prosegue, intanto, l’attività di sportello per la consegna del certificato elettorale ai cittadini che ne sono sprovvisti, che lo hanno smarrito o che hanno necessità si sostituirlo perché sono stati occupati tutti gli spazi per le timbrature. L’ufficio si trova in via San Sebastiano 31 ed è aperto fino a domani dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Da venerdì l’apertura sarà prolungata e continuativa: fino a sabato dalle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23; lunedì dalle 7 alle 15.