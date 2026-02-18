Siracusa, referendum sulla Giustizia. Nicita (PD) attacca Nordio: “ha violato legge par condicio, segnalazione all’Agcom”

l senatore del Partito Democratico Antonio Nicita accusa il Ministero della Giustizia di aver violato le norme sulla comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, puntando il dito contro un contenuto pubblicato sul sito istituzionale del dicastero.

“Sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia – afferma Nicita – compare, in prima pagina, un articolo a cura della redazione di Giustizia NewsOnline – il giornale del Ministero – contenente dichiarazioni e precisazioni del Ministro Nordio in risposta a precedenti prese di posizione sul referendum. Una condotta che configura, secondo costante giurisprudenza, una palese violazione dell’art. 9 della Legge 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale”

Una pubblicazione che, secondo il senatore Dem, configurerebbe una violazione dell’articolo 9 della legge 28 del 2000, che disciplina la comunicazione istituzionale durante i periodi elettorali. La norma, ricorda il parlamentare del PD, vieta alle amministrazioni pubbliche, dalla convocazione dei comizi elettorali, di svolgere attività di comunicazione, fatta eccezione per quelle strettamente impersonali e indispensabili allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso specifico, secondo l’esponente del Partito Democratico, l’articolo pubblicato non risponderebbe a questi criteri, configurandosi invece come una comunicazione personale e di natura politica del titolare del dicastero, diffusa attraverso un canale istituzionale dello Stato e firmata dalla redazione del giornale online dello stesso ministero.

“L’articolo in questione – prosegue Nicita – non risponde ad alcuno di questi requisiti: si tratta di una comunicazione personale e dichiaratamente politica del titolare del dicastero, veicolata attraverso un canale istituzionale dello Stato da parte di una ‘redazione’ di un giornale online dello stesso Ministero”.

“Sbalordisce – conclude il senatore Pd – che proprio il Ministro della Giustizia, il massimo garante della legalità nell’esecutivo, si renda protagonista di una così evidente violazione di norme di legge poste a tutela della par condicio e della corretta informazione dei cittadini in campagna referendaria. È stata pertanto inviata opportuna segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), affinché proceda alle valutazioni di propria competenza e all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge”