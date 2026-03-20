Siracusa, Referendum sulla riforma della giustizia. Confronto tra sì e no: “necessaria” o “equilibri da non spezzare”

Ultimo confronto pubblico, su SiracusaNews, sul referendum sulla riforma della giustizia, con un dibattito che ha messo faccia a faccia sostenitori del sì e del no in una formula meno convenzionale: non avvocati contro magistrati, ma due fronti trasversali, ciascuno rappresentato da un avvocato e un magistrato. In studio, per il sì, l’avvocato Sebastiano Grimaldi e Monica Marchionni, magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa; per il no, il sostituto procuratore Salvatore Grillo e l’avvocato Stefano Rametta.

Al centro del confronto i punti chiave della riforma: separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sdoppiamento del Csm, introduzione del sorteggio nella composizione degli organi di autogoverno e istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Si vota domenica e lunedì, non sarà necessario alcun quorum.

Ad aprire il fronte del sì è stato l’avvocato Sebastiano Grimaldi, che ha insistito sul fatto che non si tratti di una riforma pensata sui singoli magistrati o sui casi concreti, ma di una modifica strutturale del sistema. “Questa è una riforma di sistema, è una riforma costituzionale, è il punto di arrivo del modello accusatorio”, ha detto, aggiungendo che la separazione delle carriere serve a rafforzare “un giudice terzo e imparziale davanti a parti realmente equidistanti”.

Sulla stessa linea la dottoressa Monica Marchionni, che ha distinto nettamente tra imparzialità personale del giudice e terzietà ordinamentale: “Il giudice può essere imparziale per formazione e cultura, ma oggi non è terzo sul piano ordinamentale”. Marchionni ha poi legato il sì soprattutto alla necessità di correggere le distorsioni emerse nel tempo all’interno della magistratura: “Siamo arrivati a introdurre il sorteggio perché abbiamo toccato il fondo. Dopo lo scandalo Palamara non è cambiato niente”.

Sul fronte opposto, il sostituto procuratore Salvatore Grillo ha sostenuto che la riforma non affronta i veri problemi della giustizia. “Questa non è una riforma della giustizia, ma della magistratura”, ha detto, sottolineando che tempi dei processi e inefficienze dipendono soprattutto da mancanza di personale e risorse. Per Grillo, inoltre, il rischio è che la riforma finisca per indebolire la qualità della giurisdizione: “Separare significa impoverire, non solo economicamente, ma anche dal punto di vista della qualità della giurisdizione”.

Anche l’avvocato Stefano Rametta ha espresso forti perplessità, pur riconoscendo che il tema dell’apparenza di terzietà del giudice non è irrilevante. “Comprendo il valore simbolico della separazione, ma non basta a farmi ritenere giusta questa riforma”, ha spiegato. Più avanti, guardando agli effetti possibili della riforma, ha aggiunto: “Non credo a scenari apocalittici, ma credo che cambierebbe l’equilibrio costituzionale e che ne uscirebbe una magistratura meno in grado di tutelare se stessa e quindi, indirettamente, i cittadini”.

Nel corso del confronto è emerso con forza anche il tema del Csm e del sorteggio. Per Marchionni il metodo proposto è una risposta estrema ma necessaria a un sistema che non è riuscito a riformarsi da solo. Grillo ha invece sostenuto che il rimedio scelto rischia di aggravare il problema: “Questa riforma butta via il bambino con l’acqua sporca”, proponendo invece modifiche alla legge elettorale del Csm e criteri diversi per la scelta dei dirigenti degli uffici giudiziari.

Molto acceso anche il passaggio sull’Alta Corte disciplinare. Grillo ha definito il nuovo organo “un giudice speciale” costruito solo per i magistrati ordinari, criticandone la compatibilità sistematica e soprattutto il fatto che l’iniziativa disciplinare finirebbe, a suo dire, troppo esposta al potere politico. Marchionni, al contrario, ha difeso l’impianto della riforma sostenendo che il nuovo sistema renderebbe finalmente più credibile la responsabilità dei magistrati: “Abbiamo un concorso selettivo, ma poi tutti vanno avanti con valutazioni da 10. Non è la realtà”.

Nella parte finale del dibattito, dedicata a convincere gli indecisi, i quattro ospiti hanno sintetizzato le rispettive posizioni in modo molto netto.

Per Grillo, davanti a una riforma che lascia troppo spazio alle norme future e ai decreti attuativi, prevale il principio di prudenza: “Di fronte a tali incertezze, io invito a votare no, perché votare sì potrebbe risultare anche pericoloso per la tutela dei diritti di tutti i cittadini”.

Grimaldi ha invece difeso il referendum come passaggio fisiologico previsto dalla Costituzione e come occasione per correggere un difetto ormai evidente del sistema. “Abbiamo un problema nel modello del giusto processo e questa riforma tende a rimuoverlo. Vi invito a votare sì”, ha detto.

Rametta ha legato il no soprattutto alla diffidenza verso una stagione politica che, a suo giudizio, mostra fastidio verso i contrappesi istituzionali: “Siamo sicuri che vogliamo abbandonare il sistema attuale, che con tutti i suoi difetti ci ha portato a essere comunque una democrazia stabile?”.

Marchionni, in chiusura, ha ribadito invece che la riforma non apre alcuna deriva autoritaria e che la Costituzione continuerà a garantire ogni equilibrio: “Con questa riforma potremo avere finalmente giudici liberi dalla politica che la magistratura pretende di fare. La Costituzione continuerà a essere la corda di Ulisse”.

A chiudere il confronto è stato l’invito, condiviso da tutti, ad andare comunque a votare. Non essendo previsto quorum, il referendum si giocherà tutto sulla partecipazione e sulla capacità degli elettori di orientarsi in una riforma che, al di là degli slogan, continua a dividere profondamente anche tra operatori del diritto.