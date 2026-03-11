Siracusa, Referendum sulla riforma della giustizia. Favi e Nicastro a confronto su separazione delle carriere, Csm e rapporto tra politica e magistratura

Un confronto sul merito, più che sulle appartenenze, per provare a spiegare ai cittadini cosa c’è davvero in gioco nel referendum sulla riforma della giustizia. È questo il taglio dell’incontro andato in onda su SiracusaNews, con due ospiti chiamati a rappresentare le ragioni opposte del dibattito: Francesco Favi, avvocato e consigliere nazionale del Cnf, per il fronte del sì, e Antonio Nicastro, pm della Procura generale di Catania, per il fronte del no.

Il punto di partenza è stato chiaro fin da subito: andare oltre la contrapposizione politica e provare a rispondere alla domanda che riguarda tutti, cioè cosa cambierebbe davvero per i cittadini, per i tempi dei processi e per il funzionamento della giustizia.

Per Francesco Favi, la riforma non va letta come uno strumento destinato a risolvere nell’immediato i problemi quotidiani della giustizia, ma come un intervento di struttura sul rapporto tra cittadino e processo penale: “questo referendum affronta un problema di sistema, non risolverà nessun problema pratico per i cittadini nell’immediatezza. Non risolve il problema della durata dei processi perché non affronta quello. È una riforma di sistema, che affronta la posizione del cittadino all’interno del processo penale nei confronti dello Stato”.

Secondo il consigliere nazionale del Cnf, il cuore della questione è la terzietà del giudice, che andrebbe rafforzata non solo sul piano formale ma anche su quello della percezione. “Al cittadino serve un giudice assolutamente distante da qualunque dubbio, per una credibilità complessiva della giustizia. Il pubblico ministero esercita l’azione penale, il giudice deve essere il soggetto davvero terzo che nulla conosce e nulla deve conoscere dell’ipotesi accusatoria”, ha sostenuto Favi, ribadendo che la separazione delle carriere si inserisce in un percorso lungo, avviato già con il codice Vassalli e con la riforma dell’articolo 111 della Costituzione.

Molto diversa la lettura di Tony Nicastro, secondo cui la riforma non solo non risolve i problemi reali della giustizia, ma rischia di spostare l’equilibrio del sistema a vantaggio della politica. “Questa è una riforma che non serve a risolvere i problemi della giustizia. Lo hanno detto gli stessi fautori della riforma. È una riforma della magistratura voluta dalla politica affinché l’equilibrio istituzionale e costituzionale si sposti a vantaggio della politica”, ha affermato il magistrato della Procura generale di Catania.

Nicastro ha contestato in particolare l’idea che la riforma incida davvero sulla presunta contiguità tra giudice e pubblico ministero, sottolineando che la separazione delle funzioni già esiste e che oggi il numero dei passaggi da una funzione all’altra è minimo: “La separazione delle carriere è una truffa delle etichette, perché la separazione delle funzioni c’è già. Allontanare il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione significa creare una macchina autoreferenziale, valutata per il numero di condanne che porta a casa. E questo, da cittadino prima ancora che da magistrato, mi terrorizza”.

Uno dei temi centrali del confronto ha riguardato il Consiglio superiore della magistratura, il sorteggio e la riforma del sistema di autogoverno. Per Nicastro, è proprio questo il vero nodo politico della riforma. “Il sorteggio è la negazione della democrazia, perché priva i magistrati del diritto di scegliersi i propri rappresentanti. E soprattutto è lo strumento con cui la politica tenta di incidere pesantemente sul funzionamento dei futuri consigli superiori della magistratura”, ha osservato mentre Favi, pur non definendosi uno sponsor del sorteggio, ha insistito sull’esigenza di rimettere mano a un sistema che negli anni ha mostrato forti criticità: “Il Consiglio superiore della magistratura è un organo di alta amministrazione, non un organo politico. Le correnti hanno avuto una funzione culturale importante, ma oggi il dato oggettivo è che esiste un problema di influenza nella vita professionale dei magistrati, e questo non può essere ignorato”.

Nel corso del dibattito si è parlato anche del clima che ha accompagnato la campagna referendaria. Su questo punto, pur partendo da posizioni diverse, entrambi hanno riconosciuto che il livello dello scontro pubblico si è spesso alzato troppo. Favi ha parlato di una “pericolosa sovraesposizione politica della magistratura”, mentre Nicastro ha rivendicato la scelta dell’Anm di tenere il proprio simbolo fuori dalla campagna, sottolineando che il confronto non può essere ridotto a uno scontro tra magistrati e avvocati.

In chiusura, entrambi hanno condiviso almeno un punto: l’importanza di andare a votare. “Andate a votare, perché il momento di partecipazione è importantissimo”, ha detto Nicastro. Sulla stessa linea Favi: “Più si vota, più questa sarà una scelta sentita, in un senso o nell’altro”.

Il confronto si inserisce nel percorso di approfondimento avviato da SiracusaNews sul referendum e sarà seguito da un ultimo appuntamento, previsto a ridosso del voto, per continuare a mettere a fuoco contenuti, implicazioni e ragioni delle due opzioni.