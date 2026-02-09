Siracusa, regolamento Campo Scuola “Pippo Di Natale”: per De Simone “serve rispetto delle regole e degli organi competenti”

Il consigliere comunale Damiano De Simone ha trasmesso in data odierna una formale richiesta agli Uffici competenti del Comune di Siracusa per dichiarare l’irricevibilità della deliberazione assunta dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, relativa al nuovo Regolamento d’uso del Campo Scuola “Pippo Di Natale”.

La motivazione della richiesta poggia su un principio chiaro di legittimità amministrativa: ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), l’approvazione dei regolamenti è prerogativa esclusiva dei Consigli Comunali e Provinciali. Non può dunque essere surrogata da atti monocratici del Sindaco o del Presidente del Libero Consorzio.

“Parliamo di un bene pubblico in comproprietà tra Comune e Provincia – dichiara De Simone – per cui ogni scelta deve passare dagli organi rappresentativi competenti. Non possiamo accettare scorciatoie amministrative che scavalcano la legittimità degli atti.”

De Simone sottolinea inoltre che un regolamento d’uso è un atto normativo e non può essere sostituito o anticipato da convenzioni gestionali, come invece si vorrebbe intendere.

“Serve rispetto per le istituzioni, le procedure e soprattutto per i cittadini che usufruiscono di questo importante impianto sportivo. La regolarità degli atti è condizione necessaria per garantire trasparenza e correttezza”, conclude il consigliere.