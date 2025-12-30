Siracusa, relamping al campo scuola “Pippo Di Natale”: la soddisfazione del consigliere De Simone

Il consigliere comunale di Forza Italia, Damiano De Simone, esprime apprezzamento per gli interventi di relamping eseguiti al Campo Scuola “Pippo Di Natale”, che rappresentano un primo passo utile verso il miglioramento dell’impianto. Tuttavia, richiama con forza l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali e urgenti.

“L’ammodernamento dell’impianto di illuminazione è un segnale positivo, che va riconosciuto – dichiara De Simone – ma non può bastare. Il Campo Scuola ha bisogno di una manutenzione straordinaria e profonda, soprattutto sulla pista di atletica e sulle pedane di lancio, per poter ottenere l’omologazione e garantire allenamenti e competizioni a livello agonistico di ordine regionale e nazionale”.

De Simone sottolinea l’importanza strategica dell’impianto per la città: “Siracusa ha una grande storia sportiva e tanti giovani atleti da sostenere. Per farlo servono strutture all’altezza ove sostenere sessioni di allenamento e programmare la stagione agonistica.”

Infine, rinnova l’appello a regolamentare i nuovi spazi sportivi come padel, basket e calisthenics, ancora privi di un inquadramento gestionale chiaro: “Lo sport merita visione e attenzione attraverso interventi concreti e specifici.”