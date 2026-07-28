Siracusa, relazione del sindaco. Burti: “servono risposte sui contenziosi”

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Video · L'opposizione

Un’opposizione che riconosce quanto di positivo è stato realizzato, ma che chiede maggiore attenzione alla sostenibilità delle scelte amministrative e alla tenuta economico-finanziaria del Comune. È questa, in sintesi, la posizione espressa dal consigliere comunale di Forza Italia, Cosimo Burti, al termine della seduta del Consiglio comunale dedicata alla relazione annuale del sindaco Francesco Italia.

Burti ha spiegato di aver voluto affrontare il confronto con spirito costruttivo, evidenziando sia gli aspetti positivi sia le criticità dell’azione amministrativa. “Una delle prime osservazioni che abbiamo mosso – afferma – riguarda la prolungata assenza del sindaco durante i lavori consiliari. La presenza del primo cittadino permette di chiarire aspetti che attraverso gli assessori delegati non sempre possono essere approfonditi. Chi fa opposizione deve però avere anche l’onestà intellettuale di riconoscere ciò che funziona: penso, ad esempio, allo Sbarcadero Santa Lucia, un’opera che ha dato un volto nuovo a quella parte della città”.

Il vero nodo, secondo il consigliere azzurro, è però rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbano. “Non ci siamo concentrati sulla critica della singola buca, sarebbe riduttivo – prosegue l’esponente di Forza Italia -. Abbiamo voluto porre al centro il tema della sostenibilità. Una città che cresce deve essere programmata anche sotto il profilo economico. Ci si interroga, ad esempio, sulla realizzazione di nuovi poli dell’infanzia in una fase di costante calo della natalità e di progressivo accorpamento delle comunità scolastiche. Così come ci chiediamo se sia sostenibile pensare a un grande parco quando ancora non si riesce a garantire un’adeguata manutenzione ordinaria. Senza questa programmazione il rischio è che lo sviluppo si trasformi in un problema”.

Burti richiama poi l’attenzione su quella che definisce una possibile criticità per i conti dell’ente. “Abbiamo segnalato che l’importante lavoro svolto dall’amministrazione sul mantenimento degli equilibri di bilancio potrebbe essere compromesso da contenziosi di particolare rilevanza – spiega Burti -. Mi riferisco, in particolare, alla nuova rete fognaria della Borgata: oltre 20 milioni di euro di opere che non sono mai entrate in funzione e che stanno generando un contenzioso potenzialmente molto pesante per il Comune“.

Sul punto, il consigliere di Forza Italia ricorda di aver già presentato un’interrogazione. “Ho sollevato la questione già nel mese di giugno e continuo a sollecitare una risposta scritta – conclude -. La mia preoccupazione riguarda la tenuta contabile del Comune. Il rischio non deriva dalla gestione ordinaria dei conti, che considero corretta, ma da quella che potrebbe diventare una vera e propria bomba pronta a esplodere. Anche oggi, purtroppo, non sono arrivate le risposte che attendevo“.