Siracusa, rendiconto 2025 sotto accusa di Fratelli d’Italia: “quasi 50 milioni di TARI non riscossa”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Siracusa interviene in vista della seduta dedicata al rendiconto 2025, anticipando un voto contrario e mettendo in evidenza una serie di criticità ritenute strutturali nei conti dell’ente. Secondo i consiglieri, il documento contabile – pur formalmente corretto – non restituisce un quadro di equilibrio stabile, ma evidenzia fragilità persistenti nella gestione finanziaria.

Il rendiconto si chiude con un disavanzo superiore ai 5,5 milioni di euro, inserito in un piano di rientro che si estende fino al 2044. Per Fratelli d’Italia, il tema non è tanto l’origine del disavanzo quanto la capacità attuale di invertire la rotta: “dai dati – dicono Romano e Cavallaro – non emerge un cambio di passo strutturale”.

Elemento centrale della critica è la capacità di riscossione. Il Comune presenta oltre 212 milioni di crediti, ma accantona 154 milioni nel fondo crediti di dubbia esigibilità, segnalando quindi l’incertezza su una parte rilevante delle somme. Particolarmente significativo il dato sulla TARI: circa 7,8 milioni non riscossi nel 2020; 7,9 milioni nel 2021; quasi 10 milioni nel 2022; oltre 10,6 milioni nel 2023; più di 11,4 milioni nel 2024

Quasi 50 milioni complessivi non incassati negli ultimi anni, con un trend in crescita. A questi si aggiungono residui IMU per oltre 5 milioni annui e più di 21 milioni ancora da riscuotere per alcune annualità tra il 2015 e il 2018. “Il problema – sottolineano i due consiglieri – non è quanto si chiede ai cittadini, ma quanto si riesce realmente a far pagare”.

Altra criticità riguarda la capacità di attuazione della spesa: oltre 34 milioni di entrate rinviate e più di 62 milioni di spese spostate agli esercizi successivi. Una gestione che, secondo l’opposizione, “rinvia nel tempo ciò che non si riesce a realizzare”. Sul piano generale, si registrano circa 179 milioni di incassi e oltre 114 milioni di spesa corrente, con voci rilevanti come i 32 milioni per il servizio rifiuti e oltre 8 milioni derivanti da sanzioni.

Il rendiconto evidenzia un utile di circa 566 mila euro, ma anche una riserva negativa di quasi 96 milioni, indicata come segnale di fragilità strutturale. A pesare anche le passività potenziali legate al contenzioso, stimate in oltre 20 milioni, oltre a circa 15 milioni accantonati nel 2025 per rischi futuri, tra cause legali, adeguamenti contrattuali e criticità connesse anche al PNRR.

Pur riconoscendo la regolarità formale del bilancio e il rispetto dei tempi di pagamento, Fratelli d’Italia evidenzia un problema di efficacia amministrativa. “I numeri migliorano, ma la struttura resta fragile – dicono da FdI -. Il rendiconto 2025 non racconta un equilibrio strutturale, ma una gestione basata su crediti incerti, rinvii e criticità non risolte”.

Da qui la decisione di esprimere voto contrario in aula. La discussione consiliare si preannuncia quindi centrale non solo sul piano tecnico, ma anche su quello politico, con il tema della sostenibilità finanziaria destinato a rimanere al centro del dibattito cittadino.