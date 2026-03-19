Siracusa, residence alla Pillirina. L’appello di Elemata Maddalena: “un dibattito più costruttivo e meno polarizzato”

“”Il progetto in oggetto si fonda su un percorso pienamente legittimo, sviluppato nel rispetto delle normative vigenti e su beni acquisiti attraverso procedure pubbliche e trasparenti. La recente riattivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) rappresenta un adempimento tecnico richiesto dalla sentenza del TAR, che – è bene ricordarlo – non ha messo in discussione la validità sostanziale dell’intervento, ma ha richiesto esclusivamente il completamento di un passaggio procedurale, oggi regolarmente avviato. L’iniziativa attuale non ripropone ipotesi espansive del passato, ma si basa su recupero e riqualificazione dei fabbricati esistenti; contenimento dell’impatto sul territorio; valorizzazione ambientale e paesaggistica. Si tratta quindi di un progetto che mira a coniugare tutela del contesto naturale e sviluppo sostenibile, in linea con gli standard europei”. La società Elemata Maddalena, attraverso una nota pervenuta dal marchese Emanuele Di Gresy, ritiene opportuno intervenire in questo modo per fornire alcuni elementi di chiarezza sul progetto relativo al progetto sul residence auspicando un dibattito pubblico più equilibrato.

“Il dibattito sulla Pillirina meriterebbe oggi un salto di qualità. Negli anni si è assistito, in alcuni casi, a una narrazione parziale e non sempre aderente ai fatti, che rischia di generare confusione nell’opinione pubblica – si legge ancora -. Senza voler alimentare polemiche, è evidente che un confronto costruttivo debba basarsi su elementi oggettivi, coerenza e pari attenzione verso tutte le trasformazioni del territorio, evitando approcci selettivi o strumentali. L’area oggetto di intervento è legittima proprietà privata, acquisita attraverso investimenti rilevanti e nel pieno rispetto delle regole. È opportuno ricordare che la tutela della proprietà privata costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento, che deve essere garantito al pari degli altri interessi coinvolti. Ogni legittima istanza di tutela ambientale non può prescindere da questo equilibrio né tradursi in una sistematica delegittimazione di iniziative imprenditoriali conformi alla legge. La società non può tuttavia non rilevare come, nel tempo, si siano registrate iniziative e prese di posizione che appaiono disallineate rispetto ai fatti e talvolta lesive, anche nei confronti della reputazione degli operatori coinvolti. In tale contesto, si auspica che il confronto torni a svilupparsi su basi di correttezza, responsabilità e rispetto reciproco, nell’interesse generale del territorio”.

Elemata Maddalena conferma la propria volontà di completare l’iter autorizzativo nel pieno rispetto delle normative; operare con trasparenza e apertura al dialogo; contribuire a uno sviluppo qualificato e sostenibile dell’area: “Con l’auspicio che il dibattito possa evolvere in modo più costruttivo e meno polarizzato, restiamo a disposizione per ogni approfondimento”.