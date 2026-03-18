Siracusa, residence alla Pillirina, riparte l’iter: Elemata avvia la Vinca per il recupero dei fabbricati

Il progetto sull’area di Punta della Mola, alla Pillirina, entra in una nuova fase. La società Elemata Maddalena del marchese Di Gresy ha infatti formalmente avviato al Comune di Siracusa la procedura di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) di livello 1 – screening, passaggio ritenuto indispensabile dopo la sentenza con cui il Tar di Catania, nel luglio 2025, aveva annullato il permesso di costruire rilasciato nel 2023 proprio per la mancanza di una conclusione formale di questo subprocedimento ambientale.

L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società, è stata presentata al Settore Edilizia privata del Comune e riguarda un intervento che, almeno nelle carte, non ripropone nuove volumetrie o strutture ricettive aggiuntive, ma punta al restauro e alla ristrutturazione dei fabbricati esistenti nell’area costiera di Punta della Mola. Si tratta, quindi, della prosecuzione amministrativa di quel progetto già ridimensionato rispetto all’originaria ipotesi del resort e poi rimodulato in chiave residenziale, con recupero dei caseggiati esistenti e sistemazione delle aree esterne.

Il nodo centrale resta però quello ambientale. L’area interessata ricade infatti in un contesto di altissimo pregio naturalistico, in interazione con due siti della Rete Natura 2000: la ZSC Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino e la ZSC Fondali del Plemmirio. Proprio per questo, il Comune ha messo a disposizione la documentazione sul portale dedicato alle autorizzazioni ambientali e ha aperto la fase delle osservazioni pubbliche, che potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. La Vinca rappresenta oggi il passaggio chiave per capire se l’iter potrà davvero riprendere. Nella sentenza del luglio 2025, infatti, il Tar aveva accolto il ricorso di Legambiente Sicilia su questo punto: sul fatto che il Comune non avesse dato conto in maniera compiuta dell’esito della procedura di incidenza ambientale. Secondo i giudici amministrativi, il procedimento autorizzatorio andava quindi riavviato e completato proprio attraverso questo passaggio.

Da qui il nuovo step avviato da Elemata, che sembra voler riallacciare i fili di un progetto fermato non per una bocciatura sostanziale complessiva, ma per un vizio procedurale ritenuto decisivo dal Tar. Una lettura che, peraltro, la stessa società aveva rivendicato subito dopo la sentenza, sostenendo che il giudice amministrativo avesse respinto tutte le altre censure e che l’unico elemento da integrare fosse appunto la motivazione e la valutazione sulla Vinca, da svolgere in sede comunale. “Come detto precedentemente e ripetuto più volte, le previsioni dell’intervento non avranno ripercussioni negative sugli habitat sui siti natura 2000 – assicura l’agronomo Carlo Nicosia per conto di Elemata -. Dopo aver esaminato le caratteristiche, modalità e finalità dell’intervento, approfondite le indagine volte alla individuazione del grado di naturalità e/o antropizzazione dell’area in esame in termini di area vasta e di area puntuale, in base ai dati floristici e vegetazionali, all’elaborazione dei dati fitosociologici ed alle osservazioni faunistiche reperite, si ritiene, di poter affermare che, l’intervento sia sufficientemente valido a garantire condizioni di sviluppo territoriale sostenibile, di corretta gestione del patrimonio naturalistico presente, di favorire la riqualificazione degli ecosistemi e di avviare una politica di gestione del territorio favorevole al ripristino della connettività ecologica. Si escludono, pertanto, eventuali effetti significativi sul sito natura 2000 ZSC ITA090008 denominata Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino e sulla limitrofa ZSC ITA 090030 denominata Fondali del Plemmirio sulla quale non sono previsti interventi. Ll’intervento nella sua globalità e sinergia di indirizzi, volti alla riqualificazione, tutela, gestione e fruizione del territorio, non arrecherà effetti negativi sull’intero comprensorio e non determinerà conseguenze indesiderate sulla flora, sulla fauna, sugli habitat e sul paesaggio”.

Resta così aperto, ancora una volta, il capitolo Pillirina ma la svolta, adesso, passerà dalla valutazione di incidenza: se lo screening escluderà effetti significativi sui siti protetti, l’iter potrà proseguire; in caso contrario, serviranno ulteriori approfondimenti o una revisione del progetto. E tutto questo, mentre si continua a parlare dell’istituzione della riserva.