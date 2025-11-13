Siracusa, resoconto periodico: i delegati di quartiere incontrano l’assessore Zappulla

I delegati di quartiere Raffaele Grienti (Ortigia), Mario Caricato (Epipoli) e Marcello Palminteri (Cassibile) hanno incontrato stamattina l’assessore alle Politiche sociali, Marco Zappulla, nella sede dell’assessorato in via Italia 105.

La riunione è stata dedicata a un resoconto periodico delle attività svolte all’interno dei quartieri e ha rappresentato un momento di confronto sui principali temi sociali emersi nei territori. Sono state affrontate questioni legate alle situazioni di fragilità da gestire in collaborazione con l’amministrazione comunale e la programmazione di nuovi servizi e attività da avviare nelle diverse aree della città.

I delegati esprimono soddisfazione per il clima costruttivo e per l’attenzione riservata alle esigenze dei quartieri, confermando la volontà di proseguire in un confronto continuo e collaborativo con l’Amministrazione nell’interesse della comunità.