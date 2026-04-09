Siracusa, resta senza corrente con un dispositivo elettromedicale: decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di forte difficoltà a Siracusa per Gianfranco Panzarella, rimasto senza energia elettrica a seguito di un’interruzione programmata, con gravi disagi legati al funzionamento di un dispositivo elettromedicale per lui essenziale.

L’uomo, che vive da solo e si trova in una condizione personale e sanitaria delicata, ha chiesto aiuto ai numeri di emergenza. Da lì si è attivata una risposta coordinata che ha coinvolto forze dell’ordine, servizio sanitario e infine i Vigili del Fuoco.

Sono stati proprio i Vigili del Fuoco a intervenire, riuscendo a garantire la continuità dell’alimentazione del dispositivo e a mettere in sicurezza la situazione.

Panzarella ha voluto rendere pubblica la propria testimonianza per ringraziare chi è intervenuto con rapidità, professionalità e sensibilità in un momento particolarmente difficile.

“Un intervento che ha fatto la differenza”, sottolinea, esprimendo un ringraziamento sentito ai soccorritori non solo per il supporto tecnico, ma anche per l’attenzione umana ricevuta.