Siracusa, resti di animale macellato trovati alla Balza Akradina: indaga la Municipale

Ritrovamento insolito questa mattina a Balza Akradina, a Siracusa, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una busta di plastica contenente resti di animale macellato.

Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un capretto o di un cane, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire con certezza la natura dei resti e le modalità dell’accaduto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Siracusa, che ha avviato le verifiche del caso per chiarire la vicenda e accertare eventuali responsabilità.