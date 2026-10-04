Siracusa, reunion dopo 42 anni: si ritrovano gli alunni della 5F dell’Istituto “A. Rizza”

Attualità · L'incotro

Quarantadue anni dopo il diploma, gli alunni della 5ª F dell’Istituto Tecnico “A. Rizza” di Siracusa si sono ritrovati al Castello Eurialo per una reunion all’insegna dei ricordi e delle emozioni.

La classe aveva conseguito il diploma nel 1984 e, a distanza di oltre quattro decenni, gli ex compagni hanno avuto l’occasione di rivedersi e trascorrere insieme una giornata tornando, per qualche ora, ai tempi della scuola.

All’incontro hanno partecipato Loredana Mamo, Anna Pugliara, Stefania Frittitta, Antonella Santuccio, Palmina Giudice, Vincenzo Miceli, Patrizia Giudice, Linda Giuffrida, Sandra Lorefice, Maria Spampinato, Enza Pedolla, Concita Pignata, Gisa Amenta, Luana Spada e Giuseppe Gallo.

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Un incontro nel quale non sono mancati i racconti, i ricordi e le emozioni legate a un’esperienza condivisa ormai lontana nel tempo, ma ancora capace di riunire una classe a 42 anni dal diploma.