Siracusa, revolver, carabina e proiettili nell’auto a noleggio: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 52enne di Priolo Gargallo per detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione.

Martedì sera i Carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto il 52enne, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, poiché, controllato alla guida di un’autovettura a noleggio, seguito perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un revolver calibro 44, una carabina calibro 22 e circa 100 proiettili dei relativi calibri.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.