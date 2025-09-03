Siracusa Rialzati denuncia: “spiaggia di Via Iceta abbandonata e inaccessibile”

Il Comitato “Siracusa Rialzati” accende i riflettori sul degrado e sull’inaccessibilità della spiaggia di Via Iceta, denunciando una situazione che definisce “vergognosa e pericolosa”. Secondo il comitato, l’area versa in uno stato di abbandono: un relitto ridotto a discarica a cielo aperto, rifiuti ovunque, insetti, nidi di vespe e la presenza di ratti.

A preoccupare, però, non è solo il degrado. Gli accessi via terra – compresa una storica scalinata in area demaniale – a detta del comitato sarebbero stati interclusi da proprietà private. Alcuni cancelli e strutture sorgerebbero infatti su terreni pubblici, limitando l’accesso al litorale a pochi.





Per denunciare la chiusura degli accessi, i manifestanti hanno raggiunto la spiaggia via mare – con kayak, canotti e persino a nuoto – sottolineando il carattere pacifico delle iniziative e respingendo con fermezza le accuse di forzature.

Non solo protesta, ma anche azione concreta: nei giorni scorsi, i volontari hanno raccolto e differenziato sei sacchi di rifiuti, depositandoli vicino al relitto e avvisando le istituzioni competenti con diverse segnalazioni via mail tra il 26 agosto e il 1° settembre.

Dal mese di maggio, Siracusa Rialzati chiede all’amministrazione comunale interventi urgenti di bonifica, maggiori controlli sul litorale e la verifica delle servitù di passaggio che dovrebbero garantire a tutti il libero accesso al mare.

Il comitato sollecita inoltre la valorizzazione dell’area archeologica di Via Iceta e delle latomie dei Cappuccini, chiedendo la riapertura degli accessi per motivi di sicurezza e, in caso contrario, la predisposizione di una passerella che renda la spiaggia accessibile anche alle persone in carrozzina.

In assenza di risposte dall’amministrazione, il comitato ha annunciato una nuova iniziativa di pulizia per sabato 13 e domenica 14 settembre, con l’obiettivo di bonificare l’intera spiaggia.

“Il mare è un diritto di tutti e deve essere inclusivo” – ribadisce il portavoce Marco Gambuzza, confermando che le azioni del gruppo continueranno finché l’area non sarà restituita ai cittadini.