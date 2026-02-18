Siracusa, riaperti i termini per la presentazione delle candidature alla nomina di Garante dei diritti delle persone con disabilità

Il Comune di Siracusa informa che sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina dell’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità, figura centrale per la tutela, la promozione e la vigilanza dei diritti delle persone con disabilità nel territorio comunale.

La riapertura dei termini è finalizzata a favorire la più ampia partecipazione possibile e a garantire la massima diffusione dell’avviso, consentendo a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti di presentare la propria candidatura.

“Invito la cittadinanza e, in particolare, i portatori di interesse impegnati sui temi della disabilità” – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Marco Zappulla – “a partecipare attivamente presentando la propria candidatura per un ruolo così significativo. La riapertura dei termini nasce dalla volontà di ampliare il coinvolgimento della comunità e favorire una partecipazione più estesa, garantendo la massima diffusione dell’avviso e offrendo a tutti i soggetti interessati la possibilità di candidarsi e contribuire concretamente al rafforzamento della tutela dei diritti delle persone con disabilità nella nostra città”.

L’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione delle candidature, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siracusa clicca qui.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale o rivolgersi agli uffici dell’Assessorato alle Politiche Sociali in Via Italia 105.