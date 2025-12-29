Siracusa, riapre il parcheggio di via Damone: via libera per 180 giorni

Il parcheggio di via Damone riaprirà al pubblico per un periodo di 180 giorni. A stabilirlo è una determinazione dirigenziale firmata dal dirigente del settore Pianificazione urbanistica, Marcello Dimartino, che autorizza l’uso temporaneo dell’area come parcheggio pubblico nelle more della variante urbanistica definitiva.

L’area di via Damone è stata oggetto di interventi di riqualificazione nell’ambito del progetto di rifunzionalizzazione e rigenerazione urbana di via Tisia e via Pitia, inserito nel Centro commerciale naturale. Il parcheggio era già stato aperto con ordinanza dirigenziale nell’agosto 2024, ma successivamente chiuso in autotutela nel gennaio 2025, a seguito della verifica della destinazione urbanistica dell’area, classificata come zona S3 (verde, gioco e sport) e non come S4 (parcheggi pubblici).

Nel frattempo è emersa la chiara volontà dell’amministrazione comunale di procedere alla variazione urbanistica da S3 a S4. A rafforzare questo indirizzo è stato l’atto di indirizzo dell’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, datato 24 dicembre 2025, che ha incaricato il dirigente di avviare con urgenza l’iter per la variante urbanistica e, contestualmente, di autorizzare l’apertura temporanea del parcheggio.

La determina si fonda sull’applicazione dell’articolo 23-quater del D.P.R. 380/2001, che consente l’uso temporaneo di aree per finalità di interesse pubblico, purché l’utilizzo sia reversibile e non comporti consumo di suolo. In questo caso, come scrive il dirigente, la destinazione a parcheggio non prevede opere edilizie e mantiene il carattere di temporaneità richiesto dalla norma. Inoltre, trattandosi di un’area di proprietà comunale e gestita direttamente dall’ente, non è necessaria la stipula di alcuna convenzione.

Ulteriore supporto normativo arriva dall’articolo 32, comma 2-bis, del Decreto legge n. 60/2024, che consente la realizzazione in edilizia libera di parcheggi pubblici temporanei fino a un massimo di 180 giorni.

Dalle verifiche tecniche effettuate è emerso che l’area è regolarmente collaudata e pienamente agibile: il collaudo tecnico-amministrativo è stato approvato nel novembre 2025 e la rendicontazione dell’opera risulta completata, senza effetti negativi sui finanziamenti o sui vincoli di destinazione legati al progetto di riqualificazione urbana.

Alla base della decisione di riapertura dell’area anche ragioni di opportunità e interesse pubblico: la zona è caratterizzata da un intenso flusso veicolare, legato alla presenza del polo commerciale, con un prevedibile incremento durante il periodo delle festività. Da qui l’urgenza di rendere disponibili nuove aree di sosta.

L’autorizzazione avrà dunque una durata massima di 180 giorni dalla data di effettiva apertura del parcheggio, periodo ritenuto congruo per completare le procedure di variante urbanistica ordinaria e definire in modo definitivo la destinazione dell’area.