Siracusa, riapre la discesa della Costa del Sole: Pro Arenella chiede ora interventi urgenti all’Ex Lido Polizia

“Dopo mesi di segnalazioni, richieste formali, PEC e sopralluoghi sollecitati agli enti competenti, l’associazione Pro Arenella accoglie con soddisfazione il ripristino della discesa al mare della Costa del Sole, uno degli accessi più importanti del litorale arenellese”. Così Alessia Munzone, presidente del comitato.

“Un risultato – si legge in una nota – che conferma la validità dell’azione costante svolta dall’Associazione a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini. Tuttavia, il lavoro non può considerarsi concluso. A distanza di mesi dai danni causati dal ciclone Harry, numerosi accessi al mare risultano ancora compromessi e tra questi desta particolare preoccupazione la situazione della discesa dell’Ex Lido Polizia, oggi uno dei punti più critici dell’intera costa dell’Arenella. Parliamo di un accesso storicamente utilizzato da centinaia di residenti, turisti, famiglie, anziani e bambini durante la stagione balneare. Le condizioni attuali della struttura rendono l’accesso estremamente difficoltoso e potenzialmente pericoloso, esponendo i bagnanti a concreti rischi per la propria incolumità”.

L’Associazione Pro Arenella aveva segnalato le criticità dell’area già prima degli ulteriori danni provocati dal ciclone Harry. Negli ultimi mesi sono state inoltrate numerose richieste di intervento agli uffici comunali, regionali e agli enti competenti affinché venissero ripristinate e messe in sicurezza le principali discese al mare dell’Arenella.

“Ad oggi, però, mentre la discesa della Costa del Sole è stata finalmente sistemata, la situazione dell’Ex Lido Polizia e di altri accessi della zona delle Piattaforme continua a rimanere irrisolta. – dice il comitato – Non si tratta soltanto di garantire la fruizione del mare, ma di assicurare condizioni minime di sicurezza per tutti i cittadini”.

L’Associazione Pro Arenella rinnova quindi il proprio appello al Comune di Siracusa, alla Regione Siciliana e agli enti preposti affinché venga avviato con urgenza un intervento di ripristino e messa in sicurezza della discesa Ex Lido Polizia prima che si verifichino incidenti o situazioni di pericolo per i frequentatori della costa.

“Non possiamo attendere che accada qualcosa per intervenire. – si legge in una nota a firma di Alessia Munzone, presidente del comitato – La sicurezza dei bagnanti, l’accessibilità del litorale e il diritto dei cittadini di usufruire del demanio marittimo devono rappresentare una priorità assoluta”.

L’Associazione continuerà a vigilare, a collaborare con le istituzioni e a dare voce alle esigenze della comunità dell’Arenella fino al completo ripristino degli accessi al mare danneggiati.