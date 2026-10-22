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Siracusa, riapre Sicula Trasporti: domani si recupera la raccolta dell’indifferenziato

di Oriana Gionfriddo ·
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camion preleva mastello rifiuti, ma nel dettaglio, non deve essere visto luogo, marca, persone
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Torna alla normalità la raccolta dei rifiuti indifferenziati a Siracusa. Dopo lo stop causato dallo sciopero dei trasportatori, l’impianto Sicula Trasporti ha riaperto e i rifiuti indifferenziati possono di nuovo essere conferiti regolarmente. Lo comunicano il Comune di Siracusa e Risam, l’azienda che gestisce l’igiene urbana in città.

Domani il recupero per le famiglie

Domani, venerdì 23 ottobre, sarà recuperata la raccolta del secco residuo, cioè l’indifferenziato, per le utenze domestiche.

I rifiuti indifferenziati vanno esposti dalle 20 di stasera, giovedì 22 ottobre, alle 5 di domani mattina.

Possibili ritardi per l’umido

Il ritiro della frazione organica, l’umido, previsto anch’esso per domani, potrebbe subire lievi ritardi.

Il Comune e Risam ringraziano i cittadini per la collaborazione dimostrata in questi giorni.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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