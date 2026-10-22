Siracusa, riapre Sicula Trasporti: domani si recupera la raccolta dell’indifferenziato

Attualità · RIFIUTI

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Torna alla normalità la raccolta dei rifiuti indifferenziati a Siracusa. Dopo lo stop causato dallo sciopero dei trasportatori, l’impianto Sicula Trasporti ha riaperto e i rifiuti indifferenziati possono di nuovo essere conferiti regolarmente. Lo comunicano il Comune di Siracusa e Risam, l’azienda che gestisce l’igiene urbana in città.

Domani il recupero per le famiglie

Domani, venerdì 23 ottobre, sarà recuperata la raccolta del secco residuo, cioè l’indifferenziato, per le utenze domestiche.

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I rifiuti indifferenziati vanno esposti dalle 20 di stasera, giovedì 22 ottobre, alle 5 di domani mattina.

Possibili ritardi per l’umido

Il ritiro della frazione organica, l’umido, previsto anch’esso per domani, potrebbe subire lievi ritardi.

Il Comune e Risam ringraziano i cittadini per la collaborazione dimostrata in questi giorni.