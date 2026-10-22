Siracusa, riapre Sicula Trasporti: domani si recupera la raccolta dell’indifferenziato

Torna alla normalità la raccolta dei rifiuti indifferenziati a Siracusa. Dopo lo stop causato dallo sciopero dei trasportatori, l’impianto Sicula Trasporti ha riaperto e i rifiuti indifferenziati possono di nuovo essere conferiti regolarmente. Lo comunicano il Comune di Siracusa e Risam, l’azienda che gestisce l’igiene urbana in città.
Domani il recupero per le famiglie
Domani, venerdì 23 ottobre, sarà recuperata la raccolta del secco residuo, cioè l’indifferenziato, per le utenze domestiche.
I rifiuti indifferenziati vanno esposti dalle 20 di stasera, giovedì 22 ottobre, alle 5 di domani mattina.
Possibili ritardi per l’umido
Il ritiro della frazione organica, l’umido, previsto anch’esso per domani, potrebbe subire lievi ritardi.
Il Comune e Risam ringraziano i cittadini per la collaborazione dimostrata in questi giorni.