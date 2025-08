Siracusa, “riattivare la fontana di piazza Adda”: Alternativa Libera scrive a Siam

Con una lettera alla Siam, Alternativa Libera formula una proposta per la riattivazione della fontana di piazza Adda.

“Attualmente inattiva, la fontana rappresenta un potenziale punto di aggregazione e decoro urbano che merita di essere restituito alla collettività. – si legge nella nota – Inoltre la presenza dell’acqua permetterebbe di rinfrescare le temperature percepite mediamente di 5-10 gradi. Secondo una stima preliminare, l’intervento per la rimessa in funzione della fontana comporterebbe una spesa indicativa di circa 10mila euro, comprensiva di lavori di manutenzione idraulica, verifica dell’impianto elettrico, ripristino degli ugelli, pulizia e test di funzionamento”.





A tal fine, Alternativa libera propone tre possibili modalità di intervento:

“1. Contributo diretto di SIAM Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato e soggetto sensibile alla valorizzazione dell’acqua come bene pubblico, anche in forma di sponsorizzazione tecnica o logistica.

2. Collaborazione con il Comune di Siracusa, mediante la condivisione delle spese o tramite l’accesso a fondi destinati alla manutenzione del patrimonio urbano e al miglioramento della qualità della vita nei quartieri cittadini.

3. Promozione di una raccolta fondi civica, che potrebbe essere lanciata con il supporto e la visibilità di SIAM Spa, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà

imprenditoriali locali, mostrando concretamente l’impegno congiunto pubblico- privato per il bene comune”.

“Siamo a disposizione per organizzare un incontro operativo, anche con i referenti tecnici, al fine di valutare la fattibilità dell’intervento e individuare la modalità più adatta per procedere”, conclude.