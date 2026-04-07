Siracusa riavrà l’istituto musicale: stasera presentazione del progetto

A oltre 10 anni dalla loro chiusura, nelle prossime settimane saranno riattivati i corsi della Scuola comunale di musica “Giuseppe Privitera” di Siracusa.

I dettagli di questo progetto, messo a punto dall’assessorato alla Cultura, guidato ad interim dal sindaco Francesco Italia e diretto da Giacomo Cascio, saranno illustrati nel corso di un incontro pubblico che si terrà oggi alle 17,30 al Teatro massimo comunale. Parteciperà il direttivo dell’Asam (Associazione siracusana amici della musica) che si farà carico dell’organizzazione delle lezioni.