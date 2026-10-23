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Cultura 5 anni dalla morte

Siracusa ricorda Acerra: una strada, una scuola e il centro di Villa Reimann a suo nome

di Oriana Gionfriddo ·
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lucia acerra

Una strada, una scuola e un centro culturale con il suo nome. Sono le tre proposte rivolte all’amministrazione comunale per ricordare Lucia Acerra, ex presidente provinciale di Italia Nostra, a cinque anni dalla sua morte. Secondo chi la propone, il modo più autentico per onorarne la memoria è continuare le sue battaglie per la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale di Siracusa.

Lucia Acerra viene ricordata come un’educatrice colta, tenace e animata da una straordinaria allegria. Ha dedicato un’attenzione particolare ai giovani e alla scuola, promuovendo l’educazione civica, la conoscenza della storia e la valorizzazione dei beni culturali.

Per trasformare il ricordo in azioni concrete, al Comune viene chiesto di:

intitolarle una strada, accogliendo la richiesta avanzata dagli studenti nell’ambito del progetto “La Siracusa delle donne”;

dedicarle un nuovo plesso scolastico comunale, in riconoscimento del suo impegno per l’educazione e la tutela della bellezza;

intitolarle il centro culturale della Casa del custode di Villa Reimann, realizzando così il progetto che lei stessa desiderava portare avanti.

L’associazione Christiane Reimann e l’istituto Antonello Gagini invitano tutti a partecipare a una “giornata particolare” in sua memoria, venerdì 6 novembre alle 17

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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