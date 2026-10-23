Siracusa ricorda Acerra: una strada, una scuola e il centro di Villa Reimann a suo nome

Cultura · 5 anni dalla morte

Una strada, una scuola e un centro culturale con il suo nome. Sono le tre proposte rivolte all’amministrazione comunale per ricordare Lucia Acerra, ex presidente provinciale di Italia Nostra, a cinque anni dalla sua morte. Secondo chi la propone, il modo più autentico per onorarne la memoria è continuare le sue battaglie per la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale di Siracusa.

Lucia Acerra viene ricordata come un’educatrice colta, tenace e animata da una straordinaria allegria. Ha dedicato un’attenzione particolare ai giovani e alla scuola, promuovendo l’educazione civica, la conoscenza della storia e la valorizzazione dei beni culturali.

Per trasformare il ricordo in azioni concrete, al Comune viene chiesto di:

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intitolarle una strada, accogliendo la richiesta avanzata dagli studenti nell’ambito del progetto “La Siracusa delle donne”;

dedicarle un nuovo plesso scolastico comunale, in riconoscimento del suo impegno per l’educazione e la tutela della bellezza;

intitolarle il centro culturale della Casa del custode di Villa Reimann, realizzando così il progetto che lei stessa desiderava portare avanti.

L’associazione Christiane Reimann e l’istituto Antonello Gagini invitano tutti a partecipare a una “giornata particolare” in sua memoria, venerdì 6 novembre alle 17