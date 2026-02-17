Siracusa ricorda Angelo De Simone: a dieci anni dalla scomparsa amici e ultras uniti nel segno della memoria

Sono passati dieci anni, ma il ricordo di Angelo De Simone resta vivo tra amici, tifosi e mondo ultras. Una partecipazione sentita che ha unito Siracusa e diverse realtà della regione, con presenze arrivate da Palermo, Gela, Marsala, Noto e Ispica, riunite ieri, lunedì 16 febbraio, per una giornata dedicata alla memoria.

Il primo momento di raccoglimento si è svolto con una celebrazione eucaristica nella chiesa di Bosco Minniti. Successivamente, organizzatori e gruppi ultras provenienti da tutta la Sicilia si sono ritrovati ai campi dell’ERG per una partita amichevole nel ricordo di Angelo, conclusa con un momento conviviale.

Prima del calcio d’inizio sono state deposte corone di fiori e, durante la partita, la tribuna dell’impianto di via Piazza Armerina si è animata come in occasione di una gara ufficiale, tra cori e fumogeni in suo onore.

Tra i presenti anche Gigi Calabrese, ex calciatore del Siracusa Calcio e oggi responsabile dell’attività di base del club, che ha sottolineato il valore umano della giornata. “Per me è stato un onore dare l’ok per organizzare questa manifestazione nella nostra struttura. Angelo, anche quando giocavo io, era il mio primo super tifoso. Quando si è presentata questa occasione abbiamo dato subito disponibilità e fa piacere vedere tutta questa partecipazione“.

Alla domanda sul valore unificante del calcio, Calabrese ha aggiunto: “mi sorprende vedere tanta gente arrivata da fuori, ma il pubblico e la curva siracusana sono ben voluti da molte tifoserie. Quando il calcio riesce a racchiudere amore per questi colori e momenti di condivisione è sempre qualcosa di bello“.

A raccontare il lato più personale del ricordo è stato anche Gaetano Favara, ultras del Siracusa. “Questo momento nasce per ricordare quello che è stato Angelo: un ragazzo solare, sincero, capace di far ridere e stare bene tutti. Era una persona di gruppo, voluta bene da tutto l’ambiente ultras e non solo”.

Favara ha poi evidenziato la presenza trasversale di tifoserie provenienti da tutta la Sicilia. “Essere qui in tanti ha un valore immenso. Sono arrivati ragazzi da Palermo, da Marsala, da Ispica, da Noto e da tante altre realtà. I valori ultras sono fatti di rispetto, sincerità e appartenenza“.

Una giornata intensa, segnata dall’emozione e dalla partecipazione, che ha confermato come il ricordo di Angelo De Simone continui a vivere nella memoria collettiva, andando oltre i colori sportivi e unendo persone, città e generazioni nel segno dell’amicizia e del rispetto.