Siracusa ricorda Elio Vittorini a 60 anni dalla scomparsa

Tante iniziative diverse, che si svilupperanno nell’arco dell’intera giornata, per rendere omaggio a Elio Vittorini nel giorno del sessantesimo anniversario della sua scomparsa.

In questo modo giovedì 12 febbraio Istituzioni e mondo dell’associazionismo saranno con l’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo per ricordare lo scrittore siracusano e per scandagliare i diversi aspetti dell’intensa attività letteraria di uno dei più apprezzati intellettuali del ‘900 ed il suo rapporto con Siracusa.

La maratona-Vittorini prenderà il via alle 9:00 alla Biblioteca di Belvedere con una lettura collettiva ad alta voce a staffetta de “La Garibaldina” che verrà effettuata in accordo con il Laboratorio di lettura della Biblioteca e in collaborazione con il Dodicesimo istituto comprensivo di Siracusa “Brancati”. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è stata anche inserita nel progetto “Libriamoci”, promosso dal Centro per la Lettura del Ministero della Cultura.

Altro appuntamento mattutino alle 10 alla Biblioteca Museo Elio Vittorini del Libero Consorzio con la proiezione de “Il garofano rosso” di Lorenzo Faccini con presentazione di Carmelo Maiorca e Giuseppe Briffa.

Nel pomeriggio, quindi, dopo l’omaggio alla lapide collocata sulla casa natale dello scrittore in Ortigia, a partire dalle 17,30, nell’aula consiliare di Palazzo del Senato che porta proprio il suo nome, Elio Vittorini verrà ricordato dal Consiglio Comunale. Nel corso della seduta sarà il Presidente dell’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo Enzo Papa a rendere omaggio con una breve prolusione alla figura di Vittorini mentre l’interpretazione di uno dei giovani allievi dell’Accademia dell’Inda offrirà un “affresco” della Città così come illustrato dallo stesso Vittorini in una conversazione del 1947 con la studiosa americana Kay Gittings. Alla conclusione della breve e sobria cerimonia di commemorazione il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Di Mauro e il Presidente dell’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo Enzo Papa deporranno un omaggio floreale ai piedi del busto che raffigura lo scrittore siracusano collocato appena fuori l’aula consiliare.

L’ultimo degli appuntamenti in programma avrà inizio alle 18,30 ancora alla Biblioteca Museo Elio Vittorini del Libero Consorzio (che alle 16,30 sarà aperta per delle visite guidate) con una conversazione su Vittorini e il cinema dell’immagine animata da Enzo Papa, Carmelo Maiorca e Giuseppe Briffa.