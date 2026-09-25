Siracusa ricorda Emma Bonino: il 5 ottobre la cerimonia per ricordarla

Attualità · all’Urban Center

Siracusa renderà omaggio alla memoria di Emma Bonino con una cerimonia commemorativa in programma lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 17 all’Urban Center di via Nino Bixio.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e dalla Consulta Comunale Femminile, sarà dedicata alla figura della storica esponente politica italiana, ricordata come una donna che ha dedicato la propria vita ai temi dei diritti, della libertà e della democrazia.

Nel corso dell’incontro interverranno il sindaco di Siracusa Francesco Italia, la vicepresidente del Consiglio comunale Conci Carbone, la deputata Marika Cirone Di Marco, l’assessora alla Parità di Genere Giovanna Porto e la professoressa Maria Grazia Ficara, già dirigente scolastica.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ospite speciale dell’evento sarà la senatrice Daniela Ternullo, presente in rappresentanza del Senato della Repubblica. A moderare gli interventi sarà la professoressa Valentina Grande, dirigente dell’Istituto superiore “O.M. Corbino”.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di riflessione e valorizzazione del ruolo delle donne nella società promosso dalla Consulta Comunale Femminile. Al termine della commemorazione è prevista anche l’assemblea della Consulta.