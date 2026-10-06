Siracusa ricorda Emma Bonino: “Una donna legata alla nostra città”

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Video · all'Urban Center

Ieri sera Siracusa ha reso omaggio a Emma Bonino con una cerimonia all’Urban Center di via Nino Bixio. L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio di Gabinetto del sindaco e dalla Consulta comunale femminile, per ricordare una delle figure più importanti della politica italiana, che ha dedicato la vita ai diritti, alla libertà e alla democrazia.

“A quasi un mese dalla sua scomparsa, la Consulta comunale di Siracusa le dedica una giornata – ha detto la vicepresidente del Consiglio comunale Conci Carbone – È tra le donne più politiche che questo Stato abbia mai avuto. Dal 1976, quando è entrata alla Camera come deputata, fino agli ultimi momenti della sua vita si è dedicata alla politica: la politica del fare, rivolta agli altri e alle donne. Ha combattuto per i diritti delle donne, per le libertà, per il divorzio, e ci ha lasciato una grande eredità che speriamo oggi di riuscire a mettere a fuoco”

Il legame con Siracusa

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L’ex deputata Marika Cirone Di Marco ha voluto ricordare soprattutto il rapporto di Bonino con la città. “Emma Bonino è un capolavoro di donna italiana, che ha saputo portare il nome dell’Italia nel mondo – ha detto – Ma stasera la voglio ricordare come una donna vicina a Siracusa. Fu eletta nella circoscrizione della Sicilia orientale e poi, grazie al sodalizio con il professore Cherif Bassiouni, per 45 anni presidente dell’ex Isisc, lavorò alla definizione dello statuto della Corte penale internazionale. La Corte penale internazionale ha quindi due menti che non sono estranee alla città di Siracusa e che proprio a Siracusa hanno trovato una sintesi”

La senatrice Daniela Ternullo ha raccontato il suo incontro personale con Bonino, qualche anno fa a Roma, quando era tra i grandi elettori per l’elezione del presidente della Repubblica. “Ho avuto il piacere e il privilegio di stringerle la mano – ha ricordato – Emma era anche una donna semplice, ma che difendeva le donne. Le chiesi cosa ricordasse di Silvio Berlusconi. Mi rispose che di lui ricordava il loro 1994, quando le diede la possibilità di entrare nel Polo delle libertà e di essere candidata per l’Europa. “Fu un passaggio che facemmo insieme”, mi disse. In Europa difese i diritti delle donne, a livello europeo ma soprattutto nazionale. Mi raccontò che con lui c’era sempre stato un rapporto speciale, di grande garbo istituzionale e politico, senza mai offendersi. Poi ci abbracciammo – ha concluso Ternullo – e quell’abbraccio lo ricordo perfettamente. Mi disse: “Sei una giovane donna, ti raccomando: difendi sempre le donne, porta il loro esempio”.