Siracusa ricorda Enzo Maiorca con una mostra a Palazzo Vermexio: ingresso gratuito

Attualità · Dal 13 al 22

A dieci anni dalla scomparsa di Enzo Maiorca, Siracusa rende omaggio al campione di apnea con una mostra allestita a Palazzo Vermexio. L’iniziativa che si terrà al 13 al 22 novembre è promossa dall’associazione Musei Aretusa, con il patrocinio del Comune di Siracusa, e intende ricordare l’uomo dei record e il legame profondo con la sua città.

L’esposizione è visitabile a ingresso gratuito, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 17, nei locali di Palazzo Vermexio, in piazza Duomo.

La mostra si inserisce in un più ampio percorso di iniziative dedicate alla memoria del primatista siracusano, mentre procede anche l’iter per la realizzazione di una statua in suo onore. Proprio nei giorni scorsi il Comune ha affidato allo scultore veneziano Tiziano Favaretto la realizzazione e l’installazione dell’opera, che sarà collocata stabilmente in Largo della Gancia, sul Lungomare di Levante, a Ortigia.

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Il progetto, denominato “Risalita”, era risultato vincitore del concorso di idee promosso dall’amministrazione comunale. Il percorso era stato avviato nel 2024, con l’approvazione dell’avviso pubblico e uno stanziamento di 90 mila euro. Nel dicembre 2025 la commissione aveva individuato la proposta di Favaretto, riconoscendole un premio di 5 mila euro.

Due iniziative diverse, dunque, che contribuiscono a mantenere vivo il ricordo di Enzo Maiorca: da una parte la mostra nel cuore della città, dall’altra una scultura destinata a trovare posto sul lungomare, in uno scenario che richiama il rapporto tra il campione e il mare di Siracusa.