Siracusa ricorda Enzo Maiorca: premio, cerimonia in mare e omaggio nel decennale della scomparsa

Nel decimo anniversario della scomparsa di Enzo Maiorca, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia organizza la quinta edizione del “Premio Maiorca”, un evento dedicato al grande campione siracusano che ha segnato la storia dell’apnea e del mare.

L’iniziativa rappresenta anche un simbolico e definitivo saluto a Maiorca, del quale l’Anmi è stata promotrice, tra l’altro, della realizzazione della statua a lui dedicata che sarà presto installata sul lungomare di Levante di Siracusa.

La cerimonia commemorativa si svolgerà il 22 maggio 2026, dalle 10 alle 12, nei giardini della Capitaneria di Porto. Durante la manifestazione interverranno personalità che racconteranno aneddoti e ricordi legati alla figura di Enzo Maiorca, con momenti accompagnati da brani musicali.

Nel corso della mattinata saranno consegnati i “Premi Maiorca” a due professionisti della fotografia subacquea, Elio Nicosia ed Emanuele Vitale, e a un’équipe di sub composta da Fabio Portella, Linda Pasolli e Ninny Di Grazia, protagonisti della scoperta di numerosi relitti postbellici nei fondali marini.

La giornata proseguirà con un momento commemorativo al Monumento ai Caduti del Mare, alla Marina. Nel pomeriggio, autorità, ospiti, operatori dell’informazione e rappresentanti dei gruppi Anmi provenienti da tutta la Sicilia si imbarcheranno su una nave della Marina Militare per rendere omaggio a Enzo Maiorca con una suggestiva cerimonia in mare.

Nelle acque di Murro di Porco, luogo dove il campione si allenava abitualmente, verrà deposta una corona in mare dalla figlia Patrizia Maiorca e dal presidente del gruppo Anmi di Siracusa, Cav. Pasquale Aliffi, in memoria di uno dei più grandi uomini di mare che Siracusa abbia mai avuto.