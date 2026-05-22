Siracusa ricorda Enzo Maiorca: Premio Maiorca e cerimonia in mare nel decimo anniversario della scomparsa

Siracusa rende omaggio a Enzo Maiorca nel decimo anniversario della sua scomparsa. Questa mattina l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha organizzato la quinta edizione del “Premio Maiorca”, evento dedicato al grande campione siracusano che ha scritto pagine indelebili nella storia dell’apnea e del mare.

L’iniziativa rappresenta anche un simbolico e definitivo saluto a Maiorca, figura profondamente legata alla città e al mare di Siracusa. L’Anmi è stata inoltre promotrice della realizzazione della statua dedicata al campione, che sarà presto installata sul lungomare di Levante.

La cerimonia commemorativa si è svolta nei giardini della Capitaneria di Porto, alla presenza di autorità civili e militari, rappresentanti dell’associazione e cittadini. Durante l’evento sono stati condivisi aneddoti e ricordi sulla vita di Enzo Maiorca, accompagnati da momenti musicali dedicati alla sua memoria.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati i “Premi Maiorca” a Elio Nicosia ed Emanuele Vitale, professionisti della fotografia subacquea, e all’équipe composta da Fabio Portella, Linda Pasolli e Ninny Di Grazia, protagonisti della scoperta di numerosi relitti postbellici nei fondali marini.

Subito dopo si è svolto un momento commemorativo al Monumento ai Caduti del Mare, alla Marina. Nel pomeriggio, autorità, ospiti, giornalisti e rappresentanti dei gruppi Anmi provenienti da tutta la Sicilia si imbarcheranno su una nave della Marina Militare per una suggestiva cerimonia in mare dedicata al grande campione siracusano.

Nelle acque di Murro di Porco, luogo simbolico dove Enzo Maiorca era solito allenarsi, verrà deposta una corona in mare dalla figlia Patrizia Maiorca insieme al presidente del gruppo Anmi di Siracusa, Cavaliere Pasquale Aliffi, in memoria di uno dei più grandi uomini di mare che Siracusa abbia mai avuto.