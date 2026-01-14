Siracusa ricorda Leonardo Sciascia: all’Urban Center conferenza sullo scrittore del Novecento

L’11 gennaio scorso, all’Urban Center di Siracusa, si è svolta la conferenza su “Leonardo Sciascia scrittore del Novecento”, promossa in collaborazione dal Comitato Dante Alighieri di Siracusa e dalla FIDAPA – sezione di Siracusa. L’incontro è stato introdotto dai saluti istituzionali della presidente del comitato Dante Alighieri, Maria Teresa Mangano, e della presidente FIDAPA, Lucia Barcio, che hanno sottolineato il valore culturale e civile dell’iniziativa, in una sala gremita.

Protagonisti del dibattito sono stati Nunzio Bellassai, dottorando all’Università La Sapienza di Roma e Alessandra Pantano dottoranda all’Università di Siviglia, in dialogo con Raffaello Palumbo Mosca, docente dell’Università di Torino, offrendo una lettura articolata e attuale dell’opera dello scrittore siciliano.

Nel corso dell’incontro è emerso il passaggio di Sciascia dal neorealismo a una fase più matura e problematica, segnata da romanzi come “Il giorno della civetta” e “Il Consiglio d’Egitto”, nei quali la narrazione diventa strumento di indagine critica del potere. Bellassai ha ricordato come Sciascia, inizialmente attratto dal teatro, si dichiarasse poi “stravolto” dal ruolo del regista delle sue varie messe in scena, colpevole ai suoi occhi di interpretare e alterare quelle verità che per lo scrittore dovevano restare intatte. Pantano ha sottolineato la consapevolezza di Sciascia di essere figlio di una terra segnata dalla mafia, pur rifiutando l’etichetta di “mafiologo”, come affermò in un’intervista al Corriere della Sera. Il suo legame con la Sicilia era indissolubile e lo portava ad analizzarne ogni aspetto, secondo l’idea che la verità, attraverso l’elaborazione poetica, diventi più autentica della realtà stessa.

Palumbo Mosca ha infine evidenziato i tratti fondanti dell’opera sciasciana, ricerca della verità, stile limpido, impegno civile, ironia, soffermandosi sull’Affaire Moro e sul dialogo con Manzoni. Ne emerge un nuovo illuminismo, che invita ad accertare la verità anche a costo di restare soli, percorso in cui il nostro scrittore ha ripreso diverse tecniche narrative di Manzoni, adattandole al Novecento. Tra queste, troviamo l’uso della narrazione storica con un forte impegno civile, l’analisi critica della società, l’integrazione di documentazione storica e uno stile sobrio e diretto. In questo modo, Sciascia utilizza la letteratura per indagare eventi storici e criticare le contraddizioni sociali. Ed è questa l’eredità che va preservata in tempi duri come questi.