Siracusa ricorda Suor Chiara Di Mauro, la “Monaca Santa”: il 13 settembre il 93° anniversario della morte

La città di Siracusa è certamente conosciuta come la terra della Madonna delle Lacrime e come luogo natale di Santa Lucia. Ebbene, la santità è palpabile ancora nei nostri giorni, o quasi!

Suor Chiara Di Mauro – la “Monaca Santa” di Siracusa – è vissuta ad inizio ‘900 ed è stata una clarissa e terziaria francescana. Coeva di San Pio è stata una mistica, ha avuto il dono delle stimmate ed è considerata un po’ la “Padre Pio siracusana” poiché a lei si attribuiscono diversi miracoli grazie alla sua intercessione.





La sua causa di beatificazione, avviata dalla curia siracusana negli anni ’80-’90 del secolo scorso, è inspiegabilmente ferma e sembra essersi arenata.

Per diffondere il culto di Suor Chiara e il suo messaggio di fede, affinché il processo di beatificazione possa essere ripreso, si è costituita l’associazione “Amici di Suor Chiara Di Mauro”.

Fra un mese esatto, il 13 settembre, sarà celebrato il 93mo anniversario della sua salita in cielo con delle iniziative caritatevoli e una Santa Messa nella chiesa dei Cappuccini di Siracusa dove sono custodite le sue spoglie mortali.

La “Monaca Santa” di Siracusa fu moglie, madre e suora proprio come santa Rita. La sua vita fu baciata dall’Amore di Dio grazie al dono delle stimmate, nello stesso periodo di San Padre Pio. Il carisma più grande di suor Chiara risiede nella sua profonda umiltà. Una virtù che ha attraversato tutta la sua vita. Si è sempre considerata l’ultima tra gli ultimi, non ha mai cercando riconoscimenti o visibilità. Nemmeno di fronte alle dure incomprensioni e sospetti, ha avuto parole di risentimento.

Non si è mai ribellata, non ha mai condannato chi la osteggiava, ma ha continuato a custodire il suo amore per Cristo e per la Chiesa.

Oggi, alla luce delle sofferenze del mondo, c’è bisogno di esempi di vita insieme e Suor Chiara è un esempio per le sue virtù.

La città di Siracusa le attribuisce un ruolo di riferimento insieme alla Madonna delle Lacrime e a Santa Lucia e l’associazione “Amici di Suor Chiara Di Mauro” vuole farsi portatrice dei valori di pace e carità così come la “Monaca Santa” fece in vita per la sua comunità.