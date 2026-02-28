Siracusa, ricordati i Caduti della Seconda guerra Mondiale

Alla presenza delle massime autorità civili e militari, la città Aretusea ricorda l’olocausto dei Caduti civili e militari siracusani morti sotto le bombe durante la Seconda Guerra Mondiale.

La cerimonia si è svolta nella Basilica Santuario Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa, con una celebrazione in ricordo del bombardamento alleato del 27 febbraio 1943, dove a Siracusa persero la vita 56 persone tra cui tanti bambini.

L’iniziativa voluta dal Comune di Siracusa, dalla Parrocchia di Santa Lucia, dall’Associazione Vittime Civili di Guerra di Siracusa, dall’Associazione Culturale Lamba Doria e dalla ProLoco di Siracusa, ha visto la cittadinanza partecipare alla ore 17,30, alla Santa Messa in ricordo dei Caduti civili e militari officiata dal Parroco Frà Daniele Cugnata.

Alla cerimonia hanno presenziato gli organizzatori, il Presidente dell’Associazione Culturale Lamba Doria Dott. Alberto Moscuzza, il Referente della ProLoco di Siracusa Luigi Puzzo, il Presidente di Siracusa dell’ANVCG Antonina Campisi, il vicepresidente Dott. Dario Bonnici, il Referente del Sud Italia Claudio Maltese, il Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa C.V. Antonio Cacciatore, il Magg. Gianluca Cravotta in rappresentanza del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siracusa Col. Dino Incarbone, il Col. Roberto Tabaroni, comandante del Distaccamento Aeronautico di Siracusa con una rappresentanza di suoi ufficiali, il Ten Col. Corrado Di Bartolo in rappresentanza del Comandante del 24° Reggimento Artiglieria Peloritani Col. Simone Scodellaro, il Dott. Paolo Magnano Vice Questore in rappresentanza del Questore di Siracusa Dott. Roberto Pellicone,

All’iniziativa hanno partecipato le Associazioni combattentistiche e d’Arma di Siracusa, l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Siracusa, l’Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo di Siracusa, l’Associazione Nazionale Arma Aeronautica di Siracusa,, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Siracusa, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Siracusa e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia con numerosi soci.

Ieri al Consiglio comunale di Siracusa su proposta del Consigliere comunale Paolo Romano Paolo si è tenuto un minuto di silenzio in memoria dei Caduti dei bombardamenti.

La giornata della memoria siracusana fu istituita nel 2010 con voto unanime su proposta dell’Associazione culturale Lamba Doria, che raccolse e collaborò un prezioso lavoro di ricerca partito dal giornalista siracusano Massimiliano Torneo, che all’incirca dal 2006, con l’ausilio di fonti storiografiche e delle residue testimonianze dirette ricostruì fatti, date e dettagli.

Come quello dei 923 allarmi aerei nell’arco della guerra, 330 nei soli 7 mesi a ridosso dello sbarco del luglio ’43 (più di uno al giorno), con l’effetto che si può immaginare sui nostri concittadini di allora. Tra le conseguenze di quelle inchieste ci fu, appunto, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla tragedia bombardamenti Alleati sulla popolazione civile, una pagina di storia che andava riscattata dall’ingiusto oblio, come quella il bombardamento del 27 febbraio 1943 su Siracusa.