Siracusa, ricorre oggi il quattordicesimo anniversario della morte di mons. Alfio Inserra

Ricorre, oggi, il 17 dicembre il quattordicesimo anniversario della morte di mons. Alfio Inserra, consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa, fondatore e direttore responsabile del settimanale diocesano “Cammino”, già direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Siracusa e parroco, per oltre 50 anni, della parrocchia Santa Rita a Siracusa. In sua memoria oggi, verrà celebrata una messa alle 18 nella chiesa del Carmine di Francofonte, presieduta da don Luca Gallina, una alle 18 nella basilica del santuario Madonna delle Lacrime, presieduta da don Aurelio Russo consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa, una alle 18 nella chiesa madre di Carlentini, presieduta da don Salvatore Siena, ed una alle 19 nella chiesa di Santa Rita, presieduta da don Giuseppe Sudano.

Assieme alla figura di mons. Alfio Inserra, il direttore del settimanale “Cammino”, Orazio Mezzio, ed il presidente provinciale dell’Ucsi Siracusa, Alberto Lo Passo, hanno ricordato anche i due direttori don Giuseppe Lombardo e mons. Sebastiano Gozzo, mentre il presidente della Cooperativa “Cammino”, Luca Marino, ed il segretario nazionale dell’Ucsi, Salvatore Di Salvo, si sono recati al cimitero di Francofonte per deporre un mazzo di fiori sulla tomba di monsignor Inserra.