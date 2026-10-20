Siracusa, ricorso contro il Licata: nel mirino il tesseramento di un calciatore

Il risultato di Licata-Siracusa, disputata domenica scorsa e terminata 2-1 per la formazione di casa, finisce sotto la lente della giustizia sportiva. Il Siracusa Calcio 1924 ha infatti presentato un preannuncio di ricorso contestando la posizione di un calciatore utilizzato dalla formazione agrigentina nel corso della partita.
Nel comunicato relativo alle decisioni del Giudice sportivo si legge: “Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SRL Siracusa Calcio 1924 ai sensi dell’art. 67 del C.G.S., si riserva decisioni di merito”.
La questione riguarda, secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, il regolare tesseramento di un giocatore del Licata. Il Siracusa ritiene infatti che la procedura non fosse stata perfezionata e che, al momento della gara, il calciatore risultasse ancora svincolato.
Al momento non è stata assunta alcuna decisione sul merito della contestazione. Il Giudice sportivo dovrà esaminare il ricorso e gli elementi presentati dalle parti prima di stabilire se sussistano irregolarità e quali eventuali conseguenze possano derivarne per la gara.
La vicenda resta dunque aperta: sarà la pronuncia della giustizia sportiva a chiarire la posizione del calciatore e gli eventuali effetti sul risultato di Licata-Siracusa.