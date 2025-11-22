Siracusa, Ricupero: “Approvato emendamento per il canale di gronda del Villaggio Miano”

“L’approvazione dell’emendamento relativo al canale di gronda del Villaggio Miano rappresenta un passo importante per il quartiere e per tutta la città.” Lo dichiara il consigliere comunale Simone Ricupero, presidente della Commissione Bilancio, che ha proposto e seguito l’intervento sin dalle sue prime fasi.

“Si tratta di un’opera attesa da anni dai residenti – spiega Ricupero – e aver ottenuto l’inserimento dell’intervento attraverso un emendamento da me presentato è motivo di soddisfazione, perché dimostra che il lavoro serio, documentato e orientato alle reali esigenze del territorio produce risultati concreti”.

Ricupero esprime inoltre il suo ringraziamento al sindaco “per aver voluto firmare l’emendamento, riconoscendone la validità e l’utilità per la città”, e al delegato di quartiere Epipoli, Mario Caricato, definito “un punto di riferimento costante per la comunità e per l’Amministrazione”.

“Quando un’idea è utile alla città – prosegue Ricupero – diventa patrimonio comune, indipendentemente da chi la propone. È questo lo spirito che dovrebbe guidare sempre il confronto politico e istituzionale. Oggi abbiamo dato un buon esempio di collaborazione”.

Il presidente della Commissione Bilancio conclude: “L’auspicio è di continuare su questa strada: ciascuno porti il proprio contributo, e l’Amministrazione continui a dimostrare apertura verso le proposte dei consiglieri. L’obiettivo è uno solo: garantire ai cittadini interventi necessari, concreti e attesi. Con questo emendamento, oggi, abbiamo fatto un passo importante in quella direzione”.