“Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo non è solo un atto tecnico, ma uno strumento di programmazione e di visione per una città che ha nel mare la propria identità più profonda”. A parlare è Giuseppe Casella, assessore alle Risorse Mare del Comune di Siracusa, che illustra gli obiettivi e i contenuti del nuovo Pudm, che l’amministrazione comunale sta illustrando e ha abbozzato.

“Per decenni — sottolinea Casella — i Comuni costieri hanno subito le conseguenze di una gestione centralizzata delle aree demaniali, senza poter incidere in modo diretto sull’uso delle coste. Oggi Siracusa si vuole dotare finalmente di un piano che restituisce alla città la capacità di indirizzare lo sviluppo delle attività economiche legate al mare, garantendo allo stesso tempo la fruizione libera e gratuita per tutti i cittadini”

Il nuovo piano punta a un equilibrio tra crescita economica, tutela del paesaggio e accesso pubblico. “Abbiamo orientato il Pudm — spiega l’assessore — verso l’incremento degli spazi destinati alla libera fruizione, senza però penalizzare le attività già presenti. L’obiettivo è un modello costiero che valorizzi il lavoro, rispetti l’ambiente e offra a tutti la possibilità di vivere il mare in modo sostenibile”.

Il documento, elaborato nel rispetto delle normative nazionali e regionali, prevede la creazione di nuovi spazi pubblici e la definizione di nuovi lotti per future concessioni, con una particolare attenzione alla morfologia complessa della costa siracusana: pochi arenili sabbiosi e molte aree rocciose di grande bellezza ma spesso di difficile accesso.

“Proprio per questo — continua Casella — abbiamo previsto alcune strutture leggere che consentiranno a un numero maggiore di persone di accedere in sicurezza anche a quei tratti di costa finora poco fruibili”. Tra le novità del piano, la valorizzazione dei tratti costieri meno conosciuti, come quello compreso tra Fanusa e Arenella, e la creazione delle condizioni per l’istituzione della futura area di riserva terrestre di Murro di Porco, un polmone naturalistico che completerà la tutela già esistente dell’area marina protetta del Plemmirio.

“L’adozione di questo piano — aggiunge Casella — permetterà di avviare finalmente un percorso di riordino e di chiarezza nella gestione del demanio marittimo. È un passo avanti verso una visione complessiva che unisce tutela ambientale, fruizione libera e sviluppo sostenibile delle attività legate al mare”.

L’assessore riconosce che il percorso è solo all’inizio: “Sappiamo che questo piano non fornisce tutte le risposte a un tema tanto complesso, ma rappresenta una base solida da cui ripartire. Siracusa sta costruendo un modello costiero che mette insieme ambiente, economia e qualità della vita dei cittadini. È un segnale di governo, non di semplice gestione”.