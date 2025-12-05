Ultime news

1 minuto di lettura
Siam

Siracusa, riduzione della pressione idrica per intervento di riparazione: ecco dove

Nelle aree di viale Epipoli, via Carlo Forlanini, villaggio Miano e zone limitrofe

Rubinetto dell'acqua

Nelle aree di viale Epipoli, via Carlo Forlanini, villaggio Miano e zone limitrofe

1 minuto di lettura

Siam comunica che, per via di un improvviso e urgente intervento di riparazione di una perdita idrica (intervento già efficacemente e tempestivamente concluso), si stanno verificando, nelle aree di viale Epipoli, via Carlo Forlanini, villaggio Miano e zone limitrofe, alcune riduzioni di portata e pressione dell’acqua.

Il servizio tornerà alla normalità in serata, in tutte le aree interessate.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni