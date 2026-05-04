Siam Siracusa, riduzione idrica in viale Tica Tra i civici 14 e 21, sono state effettuate delle verifiche tecniche che, al momento, non hanno ancora consentito di individuare la causa del problema Link copiato!

Tra i civici 14 e 21, sono state effettuate delle verifiche tecniche che, al momento, non hanno ancora consentito di individuare la causa del problema

di Luca Signorelli