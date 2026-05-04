Siracusa, riduzione idrica in viale Tica

A causa di un’improvvisa riduzione della pressione idrica nella condotta a servizio di un tratto di viale Tica, precisamente quello compreso tra i civici 14 e 21, sono state effettuate delle verifiche tecniche che, al momento, non hanno ancora consentito di individuare la causa del problema.
Nella giornata di oggi, le attività di ricerca da parte di Siam proseguiranno mediante l’utilizzo di strumentazioni avanzate, al fine di individuare il guasto, risolvere il disservizio e ristabilire la normale erogazione idrica
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni