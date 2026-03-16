Siracusa, rifacimento del manto stradale su corso Umberto I: modifiche al traffico per 3 giorni

L’ex albergo scuola sta per riaprire, ma prima si procederà al rifacimento del manto stradale in corso Umberto I. Per questo dalle 7 del 18 marzo alle 18 del 20 marzo 2026 ci saranno alcune modifiche relative al traffico veicolare.

In corso Umberto I, nel tratto interposto tra il civico 206 e via Albania, il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per il traffico locale che potrà percorrere la via in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto interposto tra via Crispi e il civico 206, il divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati, fatta eccezione per i veicoli interessati ai lavori.

In via Albania, l’inversione del senso unico di marcia con direzione corso Umberto I. In via F. Crispi, l’inversione del senso unico di marcia con direzione piazzale Marconi. I veicoli provenienti da via Marsala, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Crispi, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima. In via Rubino, revoca del divieto di transito e l’istituzione del senso unico di marcia con direzione viale Ermocrate. Inoltre in corrispondenza dell’intersezione con viale Ermocrate il mantenimento dell’obbligo di fermarsi e dare precedenza.

In via Rubino, inoltre, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i bus dell’Ast, della Sais e delle società Interbus e FlixBus Italia con obbligo di stazionamento solamente sul lato destro del senso di marcia, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri.